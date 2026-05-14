こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測したヘルクレス座の一角。画像下側に写る渦巻銀河は、地球から約10億光年先にある「LEDA 2046648」です。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「LEDA 2046648」（画像下側の大きな銀河）とその周辺（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Martel）】明るく輝く中心核と、新たな星が生まれることで光り輝く渦巻腕（渦状腕）の構造が、はっきりと確認できます。そ