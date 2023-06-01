ENHYPENのJUNGWONがフィーチャリングで参加した山下智久の新曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が、本日5月15日0時に配信リリースされた。 （関連：ENHYPEN JUNGWON、Stray Kids HAN、BABYMONSTER AHYEON……洋楽カバーで見せる圧倒的な歌唱力） 本楽曲は、本日より全国公開される映画『正直不動産』の挿入曲。主演を務める山下自らが作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた