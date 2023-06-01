中国・重慶市で10日間に3度、交際相手の殺害を図った男に懲役4年の実刑判決が言い渡された。中国メディアの荔枝新聞が13日に伝えた。記事によると、重慶市城口県に住んでいた冉（ラン）被告（45）は2025年7月、感情のもつれや金銭トラブルから交際相手の黄（ホアン）さんに不満を抱き、黄さんの水筒に殺鼠剤を混入。しかし、黄さんが異変に気付いて飲まなかったため未遂に終わった。数日後、冉被告は黄さん宅で圧力鍋で煮て