1997（平成9）年5月15日、横浜市の観光名所として知られる「横浜外国人墓地」の慢性的な管理費不足を解消してほしいと、指揮者の小澤征爾さんがチャリティーコンサートの収益金約1400万円を贈った。小澤さんは「多くの外国人が日本を愛し、苦労しながら橋渡しになったことを忘れてはいけない」とあいさつした。