歌手で俳優の三宅健（46）の新曲「さいわい」が15日、各音楽配信サービスで、リリースされた。同曲は、リスペクトするアーティスト「MONO NO AWARE」とのコラボレーションで完成した楽曲。「お祭りの熱を抜けた帰り道、ふと見上げた夜空が、人の群れのように見える瞬間がある。遠い光なのに、なぜか誰かの気配だけが残っている。この曲は、“なぜ終わりを知りながら、人は生きているのか”という問いから始まりました」というが、