トヨタは14日、人気SUV「ランドクルーザー」に「FJ」シリーズを追加し、発売した。サイズを従来よりコンパクトにまとめることで、より多くのユーザーに「移動の自由」を提供する。【こちらも】クルカ、「アルファード」「ヴェルファイア」改良版のカーリース先行受付を開始「FJ」の名前はは、あらゆる場所へ行ける「自由（Freedom）」を得つつ、多様な「楽しみ方（Joy）」でユーザーの人生を彩りたい、ことから付けられたとい