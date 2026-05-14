お笑いトリオ「ハナコ」が６月１３日に広島ＹＭＣＡ国際文化センターで「ハナココントライブ『ｍｏｖｅ』ｉｎ広島」を開催すると１３日、発表した。同ライブは「単独ライブではなかなか⾜を運べていない地域のファンにも、ハナコのコントを直接届けたい」という想いからスタート。１⽉に開催した名古屋公演の好評を受け、第２弾として広島公演の開催が決定した。ステージでは、セットなし、衣装なしのシンプル