天皇ご一家は、御料牧場での静養中に動物とのふれあいなどを楽しまれたと側近が明かしました。天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは、5月1日から7日間、栃木県高根沢町と芳賀町にまたがる御料牧場で静養されていました。側近によりますと、ご一家は滞在中、自転車などで牧場内の各施設を訪ねて、過ごされたということです。また、牛舎では、2023年にご一家が滞在した際に生まれ、愛子さまが「レインボー」と名付けた牛に再会し、搾乳