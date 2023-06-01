歌手・俳優の三宅健の新曲「さいわい」が、各音楽配信サービスにてリリースされた。SNSでの先行公開のみだった同楽曲が、フルサイズで楽しめるようになる。【写真】いとうあつき氏書き下ろし！三宅健の新曲「さいわい」ジャケット本作は、三宅がリスペクトするアーティストMONO NO AWAREとのコラボレーションによって完成した。これまでも提供楽曲を歌うことと向き合ってきた三宅が、自らが心から敬意を寄せるミュージシャンた