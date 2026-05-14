ホンダの昨年度の決算が1957年の上場以来、初めて赤字になりました。4000億円を超える巨額赤字です。トランプ政権の政策転換を受け、アメリカで生産を予定していたEV3車種の開発・発売中止が業績を大きく押し下げました。三部社長は「2025年の大きな変化に対して、柔軟に対応できなかったのが大きな反省」だと述べ、市場の需要に合った戦略へのシフトを表明。1年で赤字脱却を目指すとしています。