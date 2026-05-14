俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉがＳＮＳを更新。１４日までにインスタグラムを更新し、「沖縄での写真たち（いまさら）１日目」とコメントし、帽子を被ったパーカー姿で口をすぼめたお茶目なショットをシェア。「海あがりのバーガーは最高でしたね」とつづり、ダイビングする姿や、ハンバーガーの写真などをアップした。この投稿には多数の「いいね！」が寄せられている。工