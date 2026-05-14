英国海運貿易オペレーション（UKMTO）は5月14日、アラブ首長国連邦のフジャイラ北東約38カイリの海上で、1隻の船舶が権限のない者によって制圧され、現在はイランの領海に向かっていると発表しました。事件発生当時、この船はアラブ首長国連邦近海で停泊していたということです。UKMTOは、「事件について、現在も調査中だ」と説明し、周辺を航行する船舶に対して警戒を強め、疑わしい行動を発見した場合は直ちに報告するよう呼びか