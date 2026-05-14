東京・江戸川区で午前5時すぎ、観光バスが歩道に乗り上げて電柱に突っ込みました。バスは運行前の回送中で乗客はおらず、運転手の男性が病院に搬送されましたが、意識ははっきりしているということです。現場の手前では、バスが別の電柱や街路樹などに接触した痕が残っていて、警視庁はおよそ300メートルにわたって複数の事故を起こしていたとみて原因を調べています。