お笑いコンビ・サンドウィッチマンがＭＣを務めるＴＢＳ系「サンド屋台」が、１４日放送された。ブラックマヨネーズ・小杉竜一がゲスト出演し、脱ぽっちゃりに成功していた時期について回想。「大阪マラソンの生中継で知事の人から『小杉さんも走ってくださいよ』と言われて、『やりますよ…なんでやねん！』とノリで言うたんです。そしたら、『やるって言いましたよね？』って、走ることになってん」。２０１８年から２年連続