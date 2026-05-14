『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』ロゴ LDHが展開する次世代総合エンタテインメント・プロジェクト『BATTLE OF TOKYO』。2024年に開催された『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』以来、約2年ぶりのライブ『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』が8月23日から26日にかけて千葉・ららアリーナ 東京ベイで開催されることが発表された。今回は、Jr.EXILEより、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC F