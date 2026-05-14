４月に経営統合した三菱ふそうトラック・バスと日野自動車を傘下に置く持ち株会社「ＡＲＣＨＩＯＮ（アーチオン）」は１４日、２０２７年３月期の連結業績見通しを発表した。売上高は、統合前の２社合算ベースの前期より８％増の２兆４２５０億円、本業のもうけを示す営業利益は５２％増の１１００億円となる。国内や東南アジアで販売を伸ばし、世界販売台数は６％増の約２３万台を見込む。最終利益は３９％減の７００億円とな