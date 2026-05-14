サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#8が、きょう14日午後9時からLeminoにて無料配信され、「第2回順位発表式」の結果が発表された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生現在残っている50人の練習生のうち、次のステージに進めるのは上位35人のみ。15人がこの場で夢の舞台を去