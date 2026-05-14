ロックバンド・Ｓｕｃｈｍｏｓが１４日、横浜市内のＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで、全１８公演で開催する対バンツアー「ＴｈｅＢｌｏｗＹｏｕｒＭｉｎｄＴＯＵＲ２０２６」をスタートさせた。この公演は、２０２０年にパンデミックの影響で中止となった対バンツアーのリベンジ公演。初日のＩＯから最終公演のＦｕｊｉｉＫａｚｅまでＳｕｃｈｍｏｓがリスペクトする全９組のアーティストをゲストに招待して行