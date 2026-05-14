東京都八王子市で体長1メートルほどのツキノワグマが出没し話題になっている。最初の目撃はゴールデンウィーク中の4月29日に目撃情報および動画が撮影され、次いで5月10日、12日にも目撃された。それぞれ同一個体かどうか不明だが、少なくとも八王子市内にて野生のクマが徘徊（はいかい）しているのだけは間違いないようだ。 なお、野生のクマが目撃されたのは元八王子の雑木林であり、ここは八王子の市街地か