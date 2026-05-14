14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、家族3人がバールで殴られ、女性1人が亡くなった事件で、捜査本部が置かれている下野警察署から中継です。少年の逮捕について、警察から説明が行われていたのですが、新たな事実がわかってきました。警察によりますと、先月上旬に亡くなった富山英子さんの二男の自宅で窃盗事件があり、先月20日には今回の事件があった住宅周辺で「家の近くで不審車両バイクに乗っている怪しい人