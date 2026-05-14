女子プロレス「スターダム」所属の人気レスラー、スターライト・キッドが１２日、インスタグラムを更新。マスクを外したオフショットを投稿し、反響を集めた。鼻と口をハートマークで隠しているものの、ほぼ素顔をのぞかせた自撮りショット。金髪ロングヘアをハーフアップにし、「ヘアアレンジ色々できるようになりたいな〜」と記述した。フォロワー１２万超の人気レスラー。リング上の姿とは別人の「マスク取ったら普通の可