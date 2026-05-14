ロックバンド「Suchmos」が14日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで、対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2026」初日公演を迎え、8年ぶりとなる全国アリーナツアー開催を発表した。ツアータイトルは「Suchmos BAY SIDE TOUR 2027」で、27年3月から宮城や神奈川など港とゆかりのある4都市を巡る。ベースの山本連（35）が正式加入して初のツアーが幕を開けた。初日から最終公演まで、Suchmosがリスペクトする全9組のアーティストがゲス