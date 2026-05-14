１０代女子５人の表現者集団「ＣＹＲＥＮ」（サイレン）が９日、東京・渋谷区の代官山ＯＲＤ．で完全招待制ショーケース「ＰａｇｅＯｎｅ」を開催し、デビューを飾った。ＣＹＲＥＮは、ＨＩＮＡＮＯ、ＩＲＯＨＡ、ＡＮ、ＭＯＭＯＫＡ、ＭＡＮＡＭＩの５人で構成。世界に通用する「本物志向」のＨＩＰＨＯＰを追求している。同ライブの幕開けを飾ったのは、デビュー曲「ＣＹＲＥＮ」。堂々たるステージングを見せると、続け