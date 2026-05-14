１４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ブルージェイズの岡本和真内野手が１３日のレイズ戦で０―１で迎えた８回無死満塁で左翼に同点犠飛、１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁では四球を選んでバーショの劇的サヨナラ満塁弾を呼び込んだことを報じた。この日の番組では、岡本がＭＬＢ公式サイトの第１回新人王予想ランキングでア・リーグの４位につけていることを報道。岡本がレイ