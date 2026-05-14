初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰するストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）が１４日、都内で会見を開き、５・２７後楽園ホール大会で約３年ぶりに同団体のリングに上がる“関節技の鬼”こと藤原喜明（７７）が出席した。「藤原組」にゆかりのあるメンバーがそろった６人タッグマッチで、船木誠勝、石川雄規と組み、高橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成と対戦する。先月２７日で喜寿（７７歳）を