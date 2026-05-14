ACEesの佐藤龍我、浮所飛貴が14日放送されたTBS系バラエティー『サンド屋台』に出演した。「人気急上昇中の令和アイドル大集合SP」として、先輩であるなにわ男子・大西流星も参加するなか、ジュニアとして洗礼を浴びたエピソードを明かした。【写真】大西流星＆佐藤龍我＆浮所飛貴が令和アイドル事情明かす中学2年生で事務所入りした佐藤は、当時のSexyZoneのコンサートで初めてバックダンサーについたそうで「ソロ公演で3パタ