１０回に登板した横浜ＤｅＮＡ・山崎＝横浜（花輪久写す）今季２度目の引き分けとなったが、投手陣が奮闘して２試合連続で得点を許さなかった。中日３連戦での失点はわずか１。相川監督は「投手を含めて良い守りだった」と総括した。延長十回の山崎と十一回の若松は得点圏に走者を背負いながら１回を無失点。十二回を締めた８番手の宮城は見事な三者連続の空振り三振で切った。