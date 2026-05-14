「褒められるほうが嫌で……」お笑い芸人の永野が、“SNS断ち”した理由を打ち明けた――。永野○「全部うっとうしくなった」今年に入り、個人SNSを“卒業”今年に入り、Xやインスタグラムなど、個人で発信していたSNSをすべてやめた永野。ゲスト出演した9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、その理由を問われると、「売れてないときにはじめたんです。Xとか。それで、世に出