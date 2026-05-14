“かかし姿の殺人鬼”がハロウィンの町を血に染めるスラッシャーホラー『ダイスド 戦慄のハロウィン』（原題：Die’ced:Reloaded）が６月12日(金)より公開されることが決定した。季節外れだけど、ハロウィンなんてなんぼ祝ったっていいですからね。古典的な80年代スラッシャー映画へオマージュを捧げつつ、現代的なホラー描写を融合させた本作は、監督・脚本のジェレミー・ラッドが自身の短編『Die’ced（原題）』を長編化したもの