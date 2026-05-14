先ほどからドル円に急速に売りが入っている。１５８円台をトライし、１５８．２０円近辺まで上昇していたが、一気に１５７円台前半に急落。日本の財務省による介入かは不明。 USD/JPY157.72EUR/JPY184.44 GBP/JPY212.97AUD/JPY114.00 MINKABU PRESS編集部野沢卓美