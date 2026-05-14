ラスベガスのLINQホテル内にある『Hash House A Go Go』。朝からハイカロリーを求めて彷徨った先に見つけた、ナイフブッ刺さりの一皿の先に過去最高体重更新という未来がありました。The LINQホテルのカジノフロアを歩いていると、突如として目に飛び込んでくるのが白く輝くネオンサイン「HASH HOUSE A GO GO」の文字。スロットマシンが並ぶカジノの喧騒の中に現れるレストランの入口は、エスカレーターの上に堂々と構えており、な