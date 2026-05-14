ロックバンド「Ｓｕｃｈｍｏｓ（サチモス）」が１４日、神奈川・ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで開催した全国ツアーの初日公演で、来年３月から全４都市を巡るアリーナツアーも行うことを発表した。Ｓｕｃｈｍｏｓは２０２１年に活動を休止し、２４年１０月に活動再開を発表。昨年６月には横浜アリーナで５年８か月ぶりとなるワンマンライブを行っていた。その後は全国の大型音楽フェスに出演するなど精力的に活動。今年