セガサミーホールディングスは１４日、同社が運営する社会人野球チーム「セガサミー野球部」が、２６年シーズンをもって活動を終了し、廃部することを発表した。同部は２００５年８月に創部。都市対抗野球には１４度出場し、３度の４強入り。社会人日本選手権には６度出場し、１４年には準優勝した実績を持つ。ＯＢのＤｅＮＡ・宮崎敏郎三塁手は球団を通じて、下記の通り、コメントを発表した。「古巣のセガサミー野球部が