１４日、トランプ米大統領の歓迎宴であいさつする習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日夜、北京の人民大会堂で宴会を開き、国賓として訪中したトランプ米大統領を歓迎した。１４日、トランプ米大統領の歓迎宴であいさつする習近平主席。（北京＝新華社記者／劉衛兵）１４日、記念撮影に応じる習近平主席（右）とトランプ大統領。（北京＝新華社記者／李