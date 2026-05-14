アメリカのルビオ国務長官は14日、米中首脳会談の内容について、「NBCテレビ」の取材に答えました。そのなかで、ルビオ氏はアメリカによる台湾への武器の売却について、首脳会談で「主要な話題にならなかった」と説明したほか、台湾に関する政策について「我々の方針は変わっていない」と話しました。また、ルビオ氏によりますと、トランプ大統領は習近平国家主席に対し、拘禁20年の判決を受けた香港紙「リンゴ日報」の創業者・黎