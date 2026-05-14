英首相官邸を後にするストリーティング保健・社会福祉相＝12日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国のストリーティング保健・社会福祉相は14日、辞任した。同日公表した書簡で、7日の統一地方選での与党労働党の大敗に触れ、党首のスターマー首相を批判。党内でスターマー氏の辞任を求める声が高まっており、ストリーティング氏は党首選出馬の準備を進めるとみられる。地方選後に閣僚が辞任したのは初めて。一方