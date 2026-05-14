巨人・坂本勇人内野手の行動が称賛を呼んでいる。坂本は１点を追った１３日の広島戦の延長十二回、遠藤から左越えに逆転サヨナラ３ランを放ち、本塁上では歓喜のウオーターシャワーを浴びた。劇的勝利から一夜明け、前夜の試合でプロ初勝利を挙げた２年目左腕の宮原駿介投手が自身のインスタグラムを更新。「勇人さんのおかげで初勝利することができました！本当に、本当にありがとうございます３００号の記念のボールもいた