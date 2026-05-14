函館競輪のナイターＧIII「開設７６周年記念五稜郭杯争奪戦」は１４日に開幕し、地元の川津悠輝が１１Ｒを制し、通算２００勝を達成した。前検日にも勝てば節目に到達することは話題になっていたが「それを忘れてしまうぐらいレース前は緊張していました」と目を三日月にして笑顔を爆発させた。競走得点は１０４点。「自分なんかでいいのかなあ」との思いはあったが、予選メインでＧＩ戦線でも先行勝負できる菊池岳仁の