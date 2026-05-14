Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US 2027年に登場するとうわさのMicrosoft（マイクロソフト）の次世代Xbox（コードネーム「Project Helix」）。PCゲームライブラリへの対応や、かなり高性能なスペックとなることなど、よりPCのようなゲームコンソールになると予想されています。PlayStation 5やNintendo Switch 2に遅れを取っている現状を考えると、Xboxは次世代機で大きな賭けに出る可能性が