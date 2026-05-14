ＤｅＮＡの入江大生投手（２７）は１４日の中日戦（横浜）に先発し、６回８１球を投じて２安打無失点、９奪三振の好投。しかし打線の援護に恵まれず、今季初白星はまたもおあずけとなった。試合は延長１２回までもつれ込んだが、０―０で決着はつかなった。入江は初回にヒットを１つ与えたものの、２、３回を三者凡退に打ち取る上々の立ち上がり。正念場は４回に訪れた。先頭・松村が一塁手・筒香のグラブをはじく内野安打で出