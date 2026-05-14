お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫が１４日、都内で長編小説「頭を木魚に」（発売中、主婦の友社刊）発売記念トークショーを開催した。お笑い界屈指の仏教マニアの哲夫が、現代人が抱える自己嫌悪と違和感の正体に迫った長編小説。こん身の１冊を手にした哲夫は「この本で『ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ』優勝を狙いたい。でもピンでは多分出場資格がないので、誰かとコラボで朗読できたら」と意気込んだ。今作が節目の１０冊目の著書。