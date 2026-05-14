14日午前、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が死亡し息子2人がけがをした事件で、警察は14日夜、16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しました。また警察は、14日夜被害者やその親族の住宅をめぐっては、先月上旬から窃盗事件や不審者目撃情報などが頻繁に発生していたことを明らかにしました。警察によりますと14日夜、逮捕されたのは自称・神奈川県相模原市に住む自称・高校生の16歳の少年で、14日午前9時