プレミアリーグのマンチェスター・シティでフィットネスコーチを務めるロレンツォ・ブエナベントゥーラ氏が今季限りでクラブを退団するようだ。『The Athletic』が報じている。同氏は2009年にバルセロナのスタッフに加わり、バイエルン、そしてシティと長年にわたってペップ・グアルディオラ監督を支えてきた。また、ペップのシティ就任以前からGKコーチを務めてきたシャビ・マンシシドール氏もブエナベントゥーラ氏とともに今季限