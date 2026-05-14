大韓航空とアシアナ航空は、12月17日に統合する。5月13日に開催された両者の理事会で正式に承認した。5月14日に合併契約を締結し、韓国国土交通部に認可申請を行う。その後、各国当局に必要な手続きを行うという。存続会社は大韓航空で、株式の交換比率は基準時価に基づき、1：0.2736432となる。統合後の大韓航空の資本金は約1,017億ウォン増加する見通し。合併により、地上業務や機内食などの運航インフラの統合による固定費削減