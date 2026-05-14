プレミアリーグは14日、2025−26シーズンのバークレイズ年間最優秀監督賞にノミネートされた6名の監督を発表した。プレミアリーグはここまで全38節のうち、36試合が終了。優勝争いは首位アーセナルと2位マンチェスター・シティに絞られており、両者の勝ち点差はわずかに「2」。優勝の行方は最終節までもつれこむ可能性がある。その他、3位マンチェスター・ユナイテッドが来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得。20