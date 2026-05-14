ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督がハムストリングを負傷した日本代表MF三笘薫について言及した。14日、地元メディア『サセックス・ワールド』が同指揮官のコメントを伝えている。三笘は9日に行われたプレミアリーグ第36節ウルヴァーハンプトン戦で先発出場を果たした。前半から精力的なプレーを見せていた同選手だったが、後半の立ち上がりに左ハムストリングを負傷。58分に途中交代を余儀なくされた。ヒ