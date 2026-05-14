大貫亜美さん（52）と吉村由美さん（51）のユニット・PUFFYが13日、東京・渋谷区にあるLINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年ライブを開催。奥田民生さんもステージに登場しました。■PUFFY「先生、30年たちました」奥田民生も登場1996年5月13日にシングル『アジアの純真』でデビューしたPUFFY。30年後となる5月13日に、デビュー30周年ライブ『One Night "Birthday" Carnival』を開催しました。ライブには、『アジアの純真』をプ