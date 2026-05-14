MOUSSYとロサンゼルス発の人気ブランドJuicy Coutureによる、待望の初コラボレーションが実現♡2000年代を象徴するグラマラスなムードと、MOUSSYらしいクールなエッセンスを融合した特別なコレクションが登場します。セットアップやロゴTシャツ、バッグなど全12型がラインアップされ、Y2Kファッション好きにはたまらない内容に。2026年5月22日（金）より全国発売されます。 Y2Kムード漂う注目コレ