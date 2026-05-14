アメリカの「FOXニュース」は14日、米中首脳会談を終えたトランプ大統領にインタビューした内容を伝えました。それによりますと、トランプ氏は中国の習近平国家主席が会談の中で、▼アメリカ産大豆や、▼LNG＝液化天然ガスの輸入拡大で合意したことを明らかにしました。また、中国側が「ボーイング」の航空機200機を購入することにも合意したとしています。