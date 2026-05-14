中国商務部の何咏前報道官は5月14日の定例記者会見で、中米経済・貿易協議の中国側責任者である何立峰副首相と、米国側の責任者であるベッセント財務長官が韓国で経済・貿易協議を行ったと説明しました。双方は両国首脳の重要な共通認識を指針とし、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンの原則に基づき、互いの関心事項である経済・貿易問題の解決や実務協力のさらなる拡大について、率直かつ踏み込んだ建設的な意見交換を行っ